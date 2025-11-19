Pescara, domani la partenza per Catanzaro. Per l'esordio di Gorgone sono out Merola e Olzer

Smaltita la sosta delle Nazionali, riparte il campionato di Serie B, che venerdì vedrà l'apertura della sua 13ª giornata (CLICCA QUI per le designazioni arbitrali) in quel di Catanzaro: allo stadio 'Ceravolo' arriverà il Pescara, con il neo tecnico Giorgio Gorgone all'esordio, non solo sulla panchina abruzzese ma anche in Serie B. L'appuntamento è fissato per le ore 20:30, ma per l'occasione il tecnico dovrà fare ancora a meno del centrocampista Giacomo Olzer e dell'attaccante Davide Merola, entrambi alle prese con i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni.

A dare conto del tutto, la stessa società, attraverso la seguente nota diffusa dai canali ufficiali:

"Doppia seduta di lavoro quest’oggi per i biancazzurri, che proseguono la preparazione in vista della trasferta di Catanzaro, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma venerdì alle ore 20:30.

La mattinata è stata dedicata all’analisi video, mentre nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per una sessione di allenamento tattico. Tutti a disposizione di mister Gorgone, ad eccezione di Merola e Olzer, che proseguono nei rispettivi percorsi di recupero.

Per domani è previsto allenamento al mattino, seguito dal pranzo di squadra e dalla partenza in charter dall’aeroporto d’Abruzzo alla volta di Catanzaro.

Sempre domani, alle ore 13, è in programma la conferenza stampa di mister Giorgio Gorgone presso l’EKK Hotel".