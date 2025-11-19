TMW Radio Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti

Il Napoli attente il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Sì, sotto due punti di vista: è un giocatore che fa molto spogliatoio, lo abbiamo visto all'Inter, poi è importante in attacco per una squadra che fa fatica. Lukaku conosce bene questa squadra, è un punto di riferimento prezioso. Al di là della sua qualità, è l'anima del gruppo".

Christian Recalcati: "Sicuramente è un recupero importante per Conte, un giocatore che si porterebbe anche in casa. Lukaku è Lukaku, ma vedremo come ritornerà. Nell'anno dell'Inter segnò subito all'esordio ma ci ha messo un bel po' a diventare il Lukaku che conosciamo".

Francesco Bonfanti: "Mi domando come torna Lukaku. E' fuori da quasi 4 mesi, ci vuole tempo per andare in forma, lo sappiamo. E' stato un infortunio serio, di sicuro la presenza nello spogliatoio è importante, ma il problema è che Lukaku ritroveremo. Non credo sarà trascinante come visto in alcuni tratti della scorsa stagione. E con il suo ritorno esce Hojlund? Mi fa pensare la sua condizione fisica".

Giovanni Mussa: "Sicuramente Lukaku è un uomo di Conte ed è un giocatore che può fare eco nello spogliatoio alle parole dell'allenatore. Di sicuro quando rientrerà diventerà ancora più importante fare risultato, dato che con il rientro di uno degli uomini chiave ci saranno meno alibi. Gli infortuni del resto negli ultimi anni ce li hanno avuti tutti. Certo, la condizione per far bene è che tutti remino nella stessa direzione".

Guido De Carolis: "Lukaku è un uomo fondamentale per Conte, ma è così per ogni allenatore, ossia riconoscere uno che guida il gruppo. Lukaku con Conte ha sempre fatto bene ed è stato uno fondamentale, il suo ritorno in gruppo fa la differenza. In una fase in cui ha bacchettato pesantemente la squadra".

Gigi Maifredi: "Credo che per un allenatore sia facile calarsi nella situazione di Conte. Lukaku è un giocatore che non smette di dire che Conte è il suo mentore. Gli dà sempre tutto per questo. Quando Lukaku rientrerà, vorrà ripagare Conte dell'attesa che ha avuto nei suoi confronti e darà di più del normale".