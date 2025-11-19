Santiago Castro chiude all'Italia: "Non posso e non voglio. Desidero l'Argentina"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è stato intervistato dal TGR Rai Emilia Romagna e ha parlato sia di aspetti legati al club rossoblù che alle nazionali. Iniziando dalla ripresa della Serie A, che vedrà lui e il Bologna opposti all'Udinese, con la possibilità di andare al 1° posto in caso di vittoria: "Un bello stimolo, non sarà però facile perché non battiamo l'Udinese da tanto tempo. Però parlare di Scudetto è un po' troppo, mancano ancora tanti mesi di campionato. Pensiamo una partita alla volta, provando ad andare forte in ogni competizione". Questo anche grazie all'ampiezza della rosa: "C'è un grande livello, sono convinto delle nostre qualità. Con Immobile e Dallinga siamo in tre per una maglia: Ciro è speciale, da lui guardo e imparo. Ascolto tanto lui, Bernardeschi e De Silvestri. In Europa mi manca il gol, ma non ci perdo la testa".

Una domanda per Castro è dedicata anche alla figura del suo allenatore, Vincenzo Italiano: "Va forte, vuole sempre di più, ci trasmette la mentalità vincente. Fa un grande lavoro tattico, ha idee e c'è sempre qualcosa da imparare. Appena la squadra ha capito come interpretare il suo calcio, ha fatto grandi cose. Del mio futuro non so, penso al presente, andare troppo in là non aiuta".

Chiusura in conclusione sulla possibilità di giocare per la nazionale dell'Italia: "In tanti, scherzando, mi invitano a farlo ma non posso e non voglio. Il mio desiderio è giocare per l'Argentina".