Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Non solo Women’s Europa Cup. Quest'oggi il calcio femminile è sceso in campo anche con la 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale. E se domani sarà il turno della Roma, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff, oggi è scesa in campo la Juventus di mister Max Canzi: 3-3 il finale di gara contro il Lione. Le bianconere, però, hanno buttato al vento un triplo iniziale vantaggio.
Nell'altra gara delle 18:45, invece, il Wolfsburg ha battuto con un 5-2 il Manchester United, per altro raggiunto in classifica; classifica che è comandata al momento dal Lione, che dovrà attendere poi la gara del Barcellona.
Di seguito, il programma:
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA
Già giocate
Juventus-Lione 3-3
12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)
Wolfsburg-Manchester United 5-2
14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)
Ore 21:00
Arsenal-Real Madrid
Paris FC-Benfica
Valerenga-St. Polten
Giovedì 20 novembre
Ore 18:45
Twente-Atletico Madrid
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Classifica
Lione 10*
Barcellona 9
Wolfsburg 9*
Manchester United 9*
Chelsea 7
Real Madrid 7
Juventus 7*
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0
* una gara in più