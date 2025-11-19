Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg

Non solo Women’s Europa Cup. Quest'oggi il calcio femminile è sceso in campo anche con la 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale. E se domani sarà il turno della Roma, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff, oggi è scesa in campo la Juventus di mister Max Canzi: 3-3 il finale di gara contro il Lione. Le bianconere, però, hanno buttato al vento un triplo iniziale vantaggio.

Nell'altra gara delle 18:45, invece, il Wolfsburg ha battuto con un 5-2 il Manchester United, per altro raggiunto in classifica; classifica che è comandata al momento dal Lione, che dovrà attendere poi la gara del Barcellona.

Di seguito, il programma:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Ore 21:00

Arsenal-Real Madrid

Paris FC-Benfica

Valerenga-St. Polten

Giovedì 20 novembre

Ore 18:45

Twente-Atletico Madrid

Ore 21:00

Chelsea- Barcellona

OH Leuven-Roma

Paris Saint Germain-Bayern Monaco

Classifica

Lione 10*

Barcellona 9

Wolfsburg 9*

Manchester United 9*

Chelsea 7

Real Madrid 7

Juventus 7*

Bayern Monaco 6

OH Leuven 4

Atletico Madrid 3

Arsenal 3

Valerenga 3

Twente 2

Paris FC 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 0

Roma 0

St. Polten 0

* una gara in più