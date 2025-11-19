Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Perugia "informa che nella giornata di di oggi presso Instituto Argentino de Diagnostico Y Tratamiento S.A., uno dei migliori centri medici dell’Argentina, il presidente Javier Faroni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di paratidectomia (tumore alla parotide).

L’operazione è riuscita e il presidente, dopo alcuni giorni di assoluto riposo, proseguirà la convalescenza in Argentina inviando un caloroso saluto a squadra, staff tecnico e a tutti i tifosi biancorossi".

Al presidente biancorosso, anche da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com, un augurio di pronta guarigione.