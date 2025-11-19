Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro
TUTTO mercato WEB
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Perugia "informa che nella giornata di di oggi presso Instituto Argentino de Diagnostico Y Tratamiento S.A., uno dei migliori centri medici dell’Argentina, il presidente Javier Faroni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di paratidectomia (tumore alla parotide).
L’operazione è riuscita e il presidente, dopo alcuni giorni di assoluto riposo, proseguirà la convalescenza in Argentina inviando un caloroso saluto a squadra, staff tecnico e a tutti i tifosi biancorossi".
Al presidente biancorosso, anche da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com, un augurio di pronta guarigione.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile