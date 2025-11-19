TMW Radio Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"

Fresco di cambio di allenatore il Livorno, che dopo l'esonero di mister Alessandro Formisano ha affidato la panchina a Roberto Venturato, arrivato in terra labronica dopo una lunga querelle che vedeva il citato Formisano in bilico già dalla quarta giornata di questa stagione calcistica.

Tra i nomi che sono inizialmente circolati per il post Formisano, c'è stato quello di Carmine Gautieri, che ha parlato proprio del suo accostamento al club amaranto nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ecco le sue parole: "A Livorno sono stato negli anni di Spinelli, e venni esonerato a tre punti dalla Serie A diretta perché feci giocare Cutolo… il presidente Spinelli non ci mancherà mai abbastanza. Però ha ottenuto grandi risultati e ha fatto grande il Livorno. Ci fu una minima cosa recentemente, sì, io stimo molto la società e il presidente, che ho conosciuto. Gli auguro i migliori risultati. Secondo me hanno preso l’allenatore giusto: Venturato ha dimostrato in passato di essere forte, poi qualche annata negativa gli è costata etichette ingiuste, ma il Livorno ha fatto la scelta giusta".

Ricordiamo intanto che Venturato ha centrato un pari all'esordio, contro il Ravenna, e lunedì se la vedrà con la Torres in quello che al momento attuale è a tutti gli effetti uno scontro salvezza.