Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: irrompe Jamie Vardy
Di seguito la Top 5 degli attaccanti di Serie A dopo 10 giornate di campionato. Il rigore fallito da Dybala costa all'argentino l'uscita dalla graduatoria. Saluta anche Marcus Thuram ed entrano Santiago Castro e niente meno che Jamie Vardy, in gol contro la Juventus. E la Cremonese piazza così ben due giocatori in questa speciale classifica, tra cui il migliore in assoluto: Bonazzoli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50 (6)
2. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.43 (7)
3. Giovane Santana do Nascimento
(Hellas Verona) 6.40 (10)
4. Santiago Castro (Bologna) 6.39 (9)
5. Jamie Vardy (Cremonese) 6.33 (6)
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
