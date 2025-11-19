Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC

Giornata di coppe europee per il calcio femminile, che ha visto quest'oggi giocarsi le prime gare della 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale; il turno si concluderà poi nella serata di domani, quando in campo scenderà anche la Roma di mister Luca Rossettini, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff. Oggi invece in campo la Juve, che dopo un vantaggio di tre gol, ha chiuso sul 3-3 il match contro il Lione, per il momento in vetta alla classifica.

Nelle gare delle ore 21:00, invece, il Real Madrid, dopo il vantaggio iniziale, cade sul campo dell'Arsenal, mentre il Paris FC batte il Benfica; non vanno oltre il pareggio Valerenga e St. Polten.

Di seguito, il programma:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Arsenal-Real Madrid 2-1

43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)

Paris FC-Benfica 2-0

43' Mendy, 62' Garbino

Valerenga-St. Polten 2-2

11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)

Giovedì 20 novembre

Ore 18:45

Twente-Atletico Madrid

Ore 21:00

Chelsea- Barcellona

OH Leuven-Roma

Paris Saint Germain-Bayern Monaco

Classifica

Lione 10

Barcellona 9*

Wolfsburg 9

Manchester United 9

Chelsea 7*

Real Madrid 7

Juventus 7

Arsenal 6

Bayern Monaco 6*

Paris FC 5

Valerenga 4

OH Leuven 4*

Atletico Madrid 3*

Twente 2*

Benfica 1

St. Polten 1

Paris Saint-Germain 0*

Roma 0*

* una gara in meno