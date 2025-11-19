Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Giornata di coppe europee per il calcio femminile, che ha visto quest'oggi giocarsi le prime gare della 4ª giornata di Women’s Champions League, vero e proprio giro di boa della nuova fase a campionato del massimo torneo continentale; il turno si concluderà poi nella serata di domani, quando in campo scenderà anche la Roma di mister Luca Rossettini, che contro il Leuven dovrà andare a caccia di quei punti che possano tenerla ancora in corsa quantomeno per i playoff. Oggi invece in campo la Juve, che dopo un vantaggio di tre gol, ha chiuso sul 3-3 il match contro il Lione, per il momento in vetta alla classifica.
Nelle gare delle ore 21:00, invece, il Real Madrid, dopo il vantaggio iniziale, cade sul campo dell'Arsenal, mentre il Paris FC batte il Benfica; non vanno oltre il pareggio Valerenga e St. Polten.
Di seguito, il programma:
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA
Già giocate
Juventus-Lione 3-3
12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)
Wolfsburg-Manchester United 5-2
14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)
Arsenal-Real Madrid 2-1
43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)
Paris FC-Benfica 2-0
43' Mendy, 62' Garbino
Valerenga-St. Polten 2-2
11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)
Giovedì 20 novembre
Ore 18:45
Twente-Atletico Madrid
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Classifica
Lione 10
Barcellona 9*
Wolfsburg 9
Manchester United 9
Chelsea 7*
Real Madrid 7
Juventus 7
Arsenal 6
Bayern Monaco 6*
Paris FC 5
Valerenga 4
OH Leuven 4*
Atletico Madrid 3*
Twente 2*
Benfica 1
St. Polten 1
Paris Saint-Germain 0*
Roma 0*
* una gara in meno