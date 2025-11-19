TMW Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti, vuole trasferire amore alle persone della Juventus"

L'ex difensore e capitano Giorgio Chiellini, oggi Head of Football Institutional Relations della società bianconera, nel suo intervento a margine del Social Football Summit si è soffermato su vari argomenti legati alla Vecchia Signora.

Per esempio Spalletti e il suo impatto nel mondo Juventus. Ne ha parlato così Chiellini: “Voler vincere non è dover vincere, ma è già un passo importante. Lo sta dicendo a tutti dal primo giorno, lo sta ribadendo. Se uno guarda la classifica dice: perché no? Se il colpo di testa di McKennie fosse entrato saremmo dentro la zona Champions. È ancora tutto in ballo, consapevoli delle difficoltà ma anche delle opportunità che abbiamo davanti. Tutti hanno difficoltà e nessuno sta prendendo la via per andare a vincere lo Scudetto, si gioca sul dettaglio. Io sono un amante dell'equilibrio da mantenere nei momenti alti e in quelli bassi. Uno sforzo che ti aiuta ad avere la direzione del futuro. Nel centro sportivo c'è un vortice di emozioni, ma se hai la fortuna di staccarti è più facile avere equilibrio".

E ancora, prosegue e conclude Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti, ha bisogno di trasferire questo suo affetto e amore a tutte le persone. C'è una signora che si prende cura di noi nella mensa, la prima cosa che ha fatto è abbracciarla. Ha questo tipo di empatia e umanità e ha bisogno di avere le persone con lui. Poi in campo è un'altra persona ma ha proprio questa empatia verso le persone a prescindere che sia la più o la meno importante gerarchicamente. La prima conoscenza con lui è stata a marzo 2024 durante una tournée della nazionale negli USA. Mi ha salutato e mi ha chiesto: ma la faresti una riunione ai difensori? E abbiamo analizzato con i difensori l'ultima partita. Da avversario non riesci a conoscerti troppo, ma con noi è sempre stato giusto non ci sono stati particolari scontri. Poi nella vita tra toscani ci si prende".

