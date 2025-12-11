Bologna, Castro: "Fatta una grande gara. Mi manca il gol in Europa, spero arrivi presto"
TUTTO mercato WEB
Santiago Castro è solitamente uno dei giocatori più pericolosi del Bologna, ma stasera non è riuscito a incidere come voleva. Intervenuto al sito ufficiale dopo il 2-1 contro il Celta Vigo, l'argentino era comunque contentissimo: "Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti della League Phase. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più concreti".
Da attaccante ovviamente non è soddisfatto a pieno della sua prova, visto che non è riuscito a trovare la rete: "Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"