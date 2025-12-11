Bologna, Castro: "Fatta una grande gara. Mi manca il gol in Europa, spero arrivi presto"

Santiago Castro è solitamente uno dei giocatori più pericolosi del Bologna, ma stasera non è riuscito a incidere come voleva. Intervenuto al sito ufficiale dopo il 2-1 contro il Celta Vigo, l'argentino era comunque contentissimo: "Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti della League Phase. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più concreti".

Da attaccante ovviamente non è soddisfatto a pieno della sua prova, visto che non è riuscito a trovare la rete: "Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra".