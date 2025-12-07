Bologna, pronto il rinnovo per Castro: entro fine anno, per allontanare il mercato
Il Bologna si gode le prestazioni e i gol di Santiago Castro, attaccante andato a segno 4 volte in campionato e reduce dal gol qualificazione in Coppa Italia ai danni del Parma. Un giocatore che, con il suo ottimo rendimento, non solo ha esaltato il pubblico rossoblù ma anche acceso su di Sé le luci del mercato. Piace in particolare in Premier League, con Aston Villa e Nottingham Forest particolarmente interessate.
Proprio per allontanare queste sirene inglesi, la dirigenza felsinea intende completare a stretto giro di posta il prolungamento del contratto fino al 2030. Stando a quello che riporta Tuttosport, tale rinnovo porterebbe ad un raddoppio dello stipendio che arriverà a circa 1,3-1,5 milioni a stagione. Il giusto premio per il giovane bomber argentino, che in patria viene considerato l'erede di Lautaro Martinez.
Non a caso, lo scorso giugno l'Inter si era fatta avanti per poi virare su una soluzione più fattibile economicamente ovvero Bonny del Parma. Anche il Milan resta alla finestra per Castro, ma il Bologna - al di là del rinnovo - cercherà di tenere duro in estate per il suo bomber. Solo con un'offerta shock, intorno ai 40-50 milioni cash, la posizione della società presieduta da Saputo potrebbe vacillare.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.