Bologna, Joao Mario: "3 punti importanti oggi. Ora il focus è sull'Europa League"

Nel post partita di Cremonese-Bologna, sfida vinta dalla formazione di Vincenzo Italiano, Joao Mario, il Panini Man of The Match, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione sua e dei suoi compagni di squadra.

La vittoria di oggi è stata la risposta migliore possibile in vista dell’Europa League

“Si, era importante cominciare bene il match. Lo abbiamo fatto, segnando due gol all’inizio. Bravi nella ripresa a gestire i ritmi. 3 punti importantissimi per noi, ora il focus è sull’Europa League”.



Primo gol per te in Serie A, molto bello

“Ho colpito bene la palla. Sono contento per il gol ma lo sono ancora di più per la vittoria della squadra. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per continuare a vincere le partite, e come ho detto prima adesso concentriamoci sull’Europa League”.

