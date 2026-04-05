Bologna, Joao Mario: "Europa League? dobbiamo essere concentrati sulla partita di oggi"
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Nel pre partita di Cremonese-Bologna, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enlive, il difensore dei rossoblù Joao Mario è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questo pomeriggio.
“Abbiamo una partita importante tra 4 giorni, ma dobbiamo essere concentrati sulla partita di oggi, anche perché il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile in Serie A. All’Europa League ci penseremo dopo oggi”.
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