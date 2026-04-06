Bremer e McKennie segnano, Di Gregorio para: la Juventus batte 2-0 il Genoa

Termina 2-0 la partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

La Juventus entra in campo per vincere fin da subito e dimostra di aver capito perfettamente l'importanza dell'incontro. Dopo 4 minuti, una spizzata di Kelly trova libero in area Bremer, che di testa, complice la deviazione di Vasquez, batte Bijlow e sigla il momentaneo 1-0. I bianconeri giocano bene e si divertono e al 17' raddoppiano al termine di un'azione orchestrata da Conceicao e tradotta in gol da McKennie, che piazza di piatto alle spalle di Bijlow il passaggio ricevuto da destra dal portoghese. Lo stesso statunitense si divora in chiusura di tempo la rete del 3-0 dall'area piccola.

Nella ripresa il copione non cambia e McKennie si mangia un altro gol quasi fatto, non arrivando all'appuntamento con l'assist perfetto di Thuram sugli sviluppi di un calcio di punizione. Intorno al 48' è un lampo di David a far alzare in piedi tutto il pubblico, ma la conclusione dal limite del canadese si stampa contro il palo. L'entrata di Baldanzi cambia però l'andamento del match, con i bianconeri che si rilassano e concedono un po' di campo al Genoa. Al 75' un fallo di Bremer causa un rigore, che viene battuto da Martin: il mancino aperto dell'esterno però è ottimamente respinto da Di Gregorio, che salva la Vecchia Signora. Il portiere si ripete qualche istante più tardi su Masini, che di testa rischia di riaprire ancora l'incontro. Da lì in poi è solo ordinaria amministrazione per gli uomini di Spalletti, che si godono i 3 punti conquistati.

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