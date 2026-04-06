Pogba convocato dopo 5 mesi, ma resta in panchina. Pocognoli: "Il gruppo viene prima"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Marsiglia il tecnico del Monaco, ​​Sebastien Pocognoli, ha spiegato perché non ha fatto entrare in campo Paul Pogba. L'ex centrocampista della Juventus era rientrato fra i convocati dopo cinque mesi di assenza.

"È in un buon momento. Ha potuto giocare 20 minuti contro il Brentford in amichevole durante la pausa per le nazionali", ha ricordato l'allenatore belga a Ligue1+. "Come ripeto spesso, per me il collettivo viene prima di tutto. Ma se Paul era in panchina oggi, è perché può già dare il suo contributo ora, e ancor di più nello spogliatoio. (...)", ha aggiunto il tecnico.

Ma Pogba potrà ancora dire la sua da qui al termine della stagione del Monaco? Pocognoli sembra ottimista al riguardo ed infatti spiega: "Mancano due mesi di campionato e ha fatto molta strada, ma vederlo qui oggi è già molto positivo, ed è il risultato del suo duro lavoro. È stato importante nello spogliatoio e in termini di spirito di squadra, quindi penso che sia consapevole del ruolo che deve svolgere. Il mio ruolo in questo momento è quello di fornirgli il miglior ambiente possibile affinché possa darci quel qualcosa in più da qui al nostro finale di stagione".