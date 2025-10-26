Cagliari, chi è Joseph Liteta: esordio da titolare in A per il 19enne dello Zambia
Diverse sorprese nella formazione titolare scelta da Fabio Pisacane per affrontare l'Hellas Verona al Bentegodi. Una su tutte: in mediana al fianco di Prati c'è il 19enne Joseph Liteta. Talento in forza alla Primavera, da tempo è nel giro della prima squadra, ma fino ad ora non è mai sceso in campo in partite ufficiali. Oggi Pisacane gli dà spazio, addirittura dal primo minuto. Originario dallo Zambia, è arrivato al Cagliari nell'estate 2024 dall'Atletico Lusaka, club della capitale zambiana. Un gol e un assist per lui in 29 presenze al primo anno nel campionato Primavera, 7 presenze invece in questa stagione.
Le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli
A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo, Esposito
Allenatore: Fabio Pisacane
Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)