Celta, Giraldez dopo il ko con la Juventus: "Perdere così è una crudeltà"

Claudio Giraldez, allenatore Celta, commenta ai microfoni della UEFA il ko arrivato nei minuti di recupero con la Juventus in Europa League: "Sono molto soddisfatto della squadra. È vero che perdere all'ultimo minuto, soprattutto a causa di due nostri errori, è una crudeltà, e che nelle ultime due partite abbiamo raccolto zero punti".

"Questa competizione deve essere per noi uno stimolo. Abbiamo vissuto un'atmosfera incredibile e credo che ce la siamo giocata davvero bene. È importante che tutti noi siamo consapevoli di dove ci troviamo e di chi abbiamo di fronte. Oggi alcuni giocatori del Fortuna si sono fatti valere, e dobbiamo essere orgogliosi di partecipare a questa competizione per la seconda stagione consecutiva. La parola chiave è orgoglio".

"Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato in tutte le fasi della partita, a parte qualche frangente nel primo tempo. Credo ci siano stati momenti in cui avremmo potuto giocare con molta più libertà e correre qualche rischio in più; è un aspetto che ci è mancato".