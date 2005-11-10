Celta, Giraldez: "Laurea in giornalismo? Per evitare scivoloni. Due recuperi con la Juve"

"Quand’ero in attesa di essere ingaggiato da un club importante ho completato due percorsi universitari paralleli. Mi sono laureato in Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport e anche in Giornalismo. È molto importante conoscere tutte le sfumature del lavoro giornalistico". Parola di Claudio Giraldez, allenatore del Celta Vigo che domani accoglierà la Juventus in casa per la seconda giornata di League Phase di Europa League.

Non solo guida in panchina

Una preparazione mirata, al di fuori della carriera da tecnico, che lo spagnolo 38enne ha spiegato così: "Ti serve a migliorare le capacità comunicative, a evitare scivoloni, a possedere doti analitiche cioè scomporre un problema o una situazione complessa in parti più piccole e gestibili, esaminando i dati in modo logico, razionale e sistematico per prendere le decisioni più efficaci", ha analizzato. "Tutti fattori che mi hanno aiutato tanto nella mia professione".

Come affrontare la Juve

Ma cosa si aspetta invece Giraldez dal Celta Vigo contro la Juventus? Il giovane tecnico spagnolo spiega: "Che la mia squadra scenda in campo motivata, determinata, aggressiva, decisa a giocare un calcio dominante. Lo sappiamo fare, lo abbiamo dimostrato più volte anche se in quest’inizio di campionato non siamo stati all’altezza dei nostri mezzi. L’ho già detto ai ragazzi: dobbiamo giocare, e non ho dubbi che lo faremo, alla pari con i nostri blasonati avversari. Come abbiamo fatto la scorsa stagione quando abbiamo sconfitto il Real Madrid al “Santiago Bernabeu” (ndr: 0-2, doppietta del centrocampista svedese Swedberg) e l’Atletico Madrid al “Riyadh Air Metropolitano” (ndr: 0-1, stoccata vincente di Iglesias). Quanto agli infortunati, Iago Aspas e Sebastian Caceres hanno recuperato".