Celta, Giraldez: "Possibilità di ripetere lo storico 4-0? Io firmerei per un 4-3..."

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Celta Vigo Claudio Giraldez ha parlato del match contro i bianconeri ripartendo da quella straordinaria vittoria degli spagnoli al Balaidos contro la Juventus fra gli altri di Antonio Conte e Alessandro Del Piero:

Esistono possibilità per ripetere quello storico 4-0 del 2000?

"Io firmo per il 4-3... Ma anche 1-0, 2-0, 3-0... Già è difficile vincere nel calcio professionistico, figuriamoci 4-0 contro una squadra come la Juventus. Spero comunque di poter vivere un altro giorno così entusiasmante come quello".

Alla Juventus mancheranno Thuram, Yildiz e Locatelli…

"Io penso ai miei giocatori. Rispetto la rosa della Juventus, anche perché sono top mondiali e a prescindere da chi gioca avranno qualità in campo. Noi abbiamo molti indisponibili ma abbiamo giocatori qualificati per affrontare la Juventus, anche perché la forza della nostra squadra è il gruppo e non l'individualità. Speriamo di vivere una notte magica, di divertici e di godercela".

Al Celta manca qualcosa dal punto di vista fisico?

"Più che far crescere i muscoli a Iago Aspas non posso fare... Il calcio non è solo fisico, troveremo il nostro modo di essere competitivi, l'intelligenza della squadra ci permette di adattarci agli avversari".

Che partita vorrebbe vivere?

"L'ideale sarebbe segnare un gol in più dell'avversario. Se restiamo troppo bassi ci creeranno difficoltà, dobbiamo essere aggressivi davanti, non chiuderci dietro e trovare gli spazi giusti. Sicuramente avremo gli argomenti per restare in partita, l'ideale è avere una buona pressione e giocare in modo offensivo".