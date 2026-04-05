Condò: "La Serie A riparte dalla depressione di un calcio italiano tornato all'età della pietra"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista Paolo Condò. Queste le sue parole sulla ripresa del campionato dopo la pausa: "Nei 14 giorni che sono passati il calcio italiano è tornato all’età della pietra e a parte il nucleo di tifosi hardcore che trarranno ristoro dalla vittoria nei tornei residui, ovvero campionato e Coppa Italia, ai quali aggiungiamo le speranze europee per Bologna e Fiorentina, il clima di depressione generale durerà fino alla fine del Mondiale".

Poi, analizzando le varie squadre, queste le sue parole sull'Inter: "È facile immaginare come il lavoro di Chivu delle ultime 72 ore sia stato molto più mentale che tattico, perché il gruppo interista reduce da Zenica è oberato da fardelli pesantissimi (Bastoni), gravosi (Esposito, Dimarco, Barella), fastidiosi (Frattesi). Un paesaggio di dolore per il quale il rientro di Lautaro dovrà fungere da antidoto".

E sulla Roma: "Anche nella Roma i depressi non mancano, da Cristante a Mancini, ma quel che Gasperini sta pagando in termini di classifica (4 punti nelle ultime 4 gare) si deve alla perdita della qualità di Soulè e Dybala, che la squadra ha cercato di compensare alzandosi, il che ha aperto varchi nefasti in difesa. Una squadra è un ecosistema equilibrato. Se salta un pezzo, specie se importante, ne risente in blocco. Inter-Roma dunque è il confronto fra due debolezze, e se indirizzerà la lotta per lo scudetto in senso nerazzurro la farà pagare ai giallorossi".