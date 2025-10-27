Cremonese, Baschirotto: "Vardy il più forte con cui ho giocato, con Umtiti. Per me è un esempio"

In una intervista concessa a Sportweek, il difensore della Cremonese Federico Baschirotto ha parlato del più famoso dei suoi compagni: "Jamie Vardy è un campione, il più forte con cui abbia lavorato, alla pari con Umtiti. Quando l’ho conosciuto mi sono presentato come un fan. Ho visto tutte le partite del Leicester nell’anno del trionfo in Premier: certe imprese sono benzina per chi, come me, è dovuto partire dal basso. Sacrifici, mentalità, successo: Vardy per me è un esempio".

Adesso non ti resta che dargli qualche dritta quando vi incontrate in palestra…

"Per il momento mi basta osservarlo in allenamento. Lui e Vazquez sono i più anziani della squadra, eppure si allenano al top e sono sempre pronti a farsi consigliare e a imparare qualcosa di nuovo. Quanto alla palestra, i compagni hanno cominciato a incuriosirsi: qualcuno mi affianca e svolge i miei stessi esercizi, altri hanno voluto la scheda di allenamento. Nulla di nuovo: c’è chi me l’ha chiesta pure in chat su Instagram…".

Interrogato sulle differenze tra il Baschirotto della Cremonese e quello sbarcato a Lecce nel 2022, il giocatore ha scherzato sul fatto che il peso non è cambiato, aggirandosi da qualche anno sui 90 chili. Ha specificato che "i muscoli sono sempre quelli", ma che il resto è mutato: è arrivato in Serie A con una sola stagione di Serie B alle spalle, ha abbandonato la fascia destra per passare al centro della difesa ed è diventato capitano a Lecce (essendo uno dei più anziani, tra i pochi italiani e presente da più tempo in rosa). Ha concluso affermando di aver gestito quelle "tante responsabilità" non come un peso, ma come situazioni che fanno crescere anche fuori dal campo, motivo per cui sarà sempre grato al Lecce e ai suoi tifosi.