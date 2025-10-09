Fantacalcio - I migliori difensori nelle prime 6 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia delle prime 6 giornate presi da Fantalab:
1 - Dimarco: fantamedia 8,25 - 2 gol 3 assist
2 - Spinazzola: fantamedia 7,88 - 1 gol 2 assist
3 - Bastoni : fantamedia 7,40 - 1 gol 2 assist
4 - Baschirotto: fantamedia 7,08 - 2 gol
5 - Pavlovic: fantamedia 7,00 - 1 gol
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile