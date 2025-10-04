Il gigante diventato già leader della Cremonese: che colpo è stato Baschirotto!

Nella media voto di Tuttomercatoweb.com, c'è una delle grandi sorprese di questo campionato tra i primi quindici giocatori. E non è certo per età e giovinezza che spicca, dopo cinque partite, la super media di 6,60 di Federico Baschirotto con la maglia della Cremonese. Oggi avrà un compito difficilissimo contro gli attaccanti dell'Inter ma se i grigiorossi sono imbattuti, se veleggiano a sorpresa nelle parti alte della classifica, non c'è solo il calcio di Davide Nicola, non ci sono solo le parate di Emil Audero.

Ci sono anche le prestazioni di questo gigante buono da Isola della Scala. Che contro il Como ha messo in campo muscoli e capacità anche in area di rigore avversaria, tanto da meritare su quasi tutti i media il ruolo di MVP. Una storia super, la sua. Perché sembrava destinato a chiudere quasi la carriera con il Lecce, dove era sbarcato nel 2022 e dove di lì a poco era diventato capitano. Però al cuor non si comanda, Cremona per lui è stata una sorta di richiamo di casa. Perché è arrivato al salto tra i pro proprio dai grigiorossi, sebbene l'esordio sia arrivato col Legnago. Poi una serie di prestiti, tanta gavetta: Seregno, Forlì, Cuneo, Vigor Carpaneto, Viterbese, Ascoli, poi un ruolo di icona e bandiera a Lecce.

Il passaggio a Cremona è una sorpresa, nell'esordio in campionato segna subito contro il Milan e la partita finirà 2-1. Arriveranno momenti difficili, beninteso, ma intanto la Cremo ha un chiaro gigante a cui aggrapparsi nei momenti difficili. E intanto, sogna, finché potrà, finché ci riuscirà.