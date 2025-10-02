Croazia, Dalic aggiunge il veronese Bradaric alla lista dei convocati
Il CT della nazionale croata Zlatko Dalić ha attivato la pre-convocazione per il giocatore della prima squadra dell'Hellas Verona Domagoj Bradarić, che si unirà alla selezione per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026, contro Repubblica Ceca il 9 ottobre e Gibilterra il 12. Bradaric si aggiunge al gruppo dei giocatori che erano stati convocati il 22 settembre. Riepilogando, questa la lista completa:
PORTIERI: Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk Spalato), Dominik Kotarski (Copenaghen)
DIFENSORI: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Domagoj Bradarić (Hellas Verona), Luka Vušković (Amburgo)
CENTROCAMPISTI: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
ATTACCANTI: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Franjo Ivanovic (Benfica)
