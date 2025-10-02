Friburgo, Schuster: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione. La porteremo con noi"

Julian Schuster, allenatore del Friburgo, ha parlato così dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna in Europa League, come si legge sul sito della Bundesliga: "Prima della partita avevamo detto alla squadra che quella di oggi sarebbe stata una grande sfida, da cui imparare e crescere. Sicuramente la porteremo con noi.

La squadra ha fatto un'ottima prestazione, soprattutto considerando che eravamo in svantaggio. Abbiamo resistito e abbiamo avuto la prima grande occasione. Anche i tifosi stanno iniziando a seguirci, e questo sta aiutando tutta la squadra. Anche mia moglie mi ha detto di godermela. Come allenatore, devi essere consapevole di quello che hai qui, contro un avversario così forte".

Anche Jochen Saier, direttore sportivo, ha voluto commentare la prestazione dei tedeschi: "Il pareggio per 1-1 è positivo. È un punto importante per noi contro una buona squadra. Abbiamo giocato bene e forse avremmo potuto anche ribaltare la situazione nel secondo tempo".