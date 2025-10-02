Corvino: "Chi prende Vlahovic o lo tiene, fa un grande affare. Gogna mediatica fuori luogo"
Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, nel corso del suo intervento a GR Rai Parlamento si è soffermato anche sulla figura di Dusan Vlahovic, attaccante oggi alla Juventus e preso da lui stesso ai tempi della Fiorentina.
Ha detto Corvino, parlando di Vlahovic: "Ho sempre ritenuto Dusan un grandissimo attaccante. Chi lo prende, o lo tiene, fa un grande affare. Per me è uno dei migliori al mondo, lo era anche nei momenti in cui doveva attraversare una gogna mediatica fuori luogo. Io lo giudico dai suoi numeri e dal fatto che era in una Juventus in ricostruzione".
Nella stessa intervista Corvino si è soffermato anche su Camarda, baby attaccante che il Lecce ha prelevato in prestito dal Milan la scorsa estate: "Un cavallo di razza, è destinato a vincere e la qualità non ha età. Parliamo di un attaccante completo, nonostante sia anche strutturato. C'è chi pensa a un centravanti d'area di rigore, ma ha una mobilità e uno strappo che gli permettono di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce di testa bene e ha i giusti tempi. Mi sento orgoglioso perché ha battuto un record che apparteneva a un altro giovane scoperto da me, Bojinov, che debuttò e segnò contro il Bologna. Vedere un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione".
