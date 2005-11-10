Diciotto milioni all'ultimo minuto per Beto, ma Pellegrino parte avanti

La Fiorentina ha investito 18 milioni di euro per Beto, acquistato a titolo definitivo dall’Everton negli ultimi giorni del mercato. Il portoghese è tornato in Serie A dopo l’esperienza all’Udinese, in un reparto completamente rivoluzionato: in Inghilterra, aveva chiuso l’ultimo campionato con nove reti; a Firenze, nelle prime tre apparizioni, il gol non è ancora arrivato.

Pellegrino segna, Beto deve guadagnarsi spazio

L'ex friulano ha debuttato con il Torino, poi con il ritorno di Paolo Vanoli la scelta di puntare su Mateo Pellegrino è diventata ancora più evidente. Per ora, Beto ha giocato una sola volta da titolare, con due partite da subentrante. Risultato: un assist in 98 minuti. L'ex Parma, viceversa, ha già segnato tre gol e offre al tecnico argomenti concreti per confermarlo. Vanoli ha sottolineato il vantaggio di poter contare su entrambi: per Beto significa una concorrenza davvero difficile da superare. Ma la Fiorentina ha bisogno di tutti per riprendere quota.

Come ha iniziato Beto con la Fiorentina in Serie A

Presenze: 3

Minuti: 98

Gol: 0

Assist: 1