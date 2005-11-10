Hellas, Zanzi annuncia: "Il nuovo stadio è ora una proposta reale. Non subordinata a Euro 2032"

Con la candidatura a Euro 2032, in Italia si è iniziato ad accelerare per i vari progetti dei nuovi stadi, e tra questi c'è quello di Verona, al quale sta chiaramente lavorando anche l'Hellas Verona.

Con il presidente esecutivo del club Italo Zanzi che ha fatto il punto della situazione dalle colonne del Corriere di Verona, dove ha sottolineato che adesso, con la consegna del progetto in comune ormai prossima, lo stesso non è più un'idea ma una proposta formale a tutta la città. Si entra quindi nei dettagli: "Abbiamo confrontato tre opzioni: mantenere lo stadio attuale, riqualificarlo oppure demolirlo e ricostruirlo nella stessa area. Solo la ricostruzione consente di dotare Verona di uno stadio moderno, sicuro e accessibile, con una reale certezza su tempi e costi".

Proprio sotto questo aspetto, si stima che l’investimento ammonti a circa 300 milioni: "Quello che possiamo confermare è che la proprietà ha già finanziato l’investimento necessario per predisporre il progetto e perché lo stesso sia sviluppato tenendo in considerazione tutti i parametri di riferimento tipici di queste operazioni di finanziamento. Abbiamo richiesto un sostegno finanziario fino a un massimo di 71,9 milioni di euro, pari a circa il 24% dell’investimento complessivo". È altresì precisato che ci saranno soluzioni per mantenere il calcio a Verona durante i lavori.

Con una ulteriore nota: "Come abbiamo detto fin dall’avvio di questo percorso, il progetto non è subordinato a Euro 2032".