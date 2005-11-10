Pellegrini resta alla Lazio, ma fuori dalla lista: un posto da ritrovare prima di poter giocare

Pellegrini resta alla Lazio, ma fuori dalla lista: un posto da ritrovare prima di poter giocareTMW
Ivan Cardia
La scorsa stagione Luca Pellegrini aveva trovato spazio, quest'anno nella Lazio sembra essercene decisamente meno. Il laterale non figura nella lista per la Serie A. L’assenza dal campo, quindi, è quasi regolamentare, si potrebbe dire.
Pedraza e Tavares davanti, l’amichevole gli restituisce qualche minuto
Il nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha preferito affidare la fascia sinistra al nuovo arrivo Alfonso Pedraza e a Nuno Tavares in odore di rinascita, lasciando Pellegrini fuori dall’elenco trasmesso alla Lega. Il laterale aveva trovato spazio in Coppa Italia con il Mantova, ma in campionato non è mai stato utilizzato. Durante la sosta è tornato a giocare nell’amichevole con l’Arezzo: complice l’assenza di Tavares, impegnato con il Portogallo, è entrato nella ripresa al posto di Pedraza. Un’occasione per mantenere il contatto con la partita e farsi valutare dal tecnico, che però non ha portato a particolari novità, considerato anche che la Lazio per ora vola e si diverte.
Come ha iniziato Pellegrini con la Lazio in Serie A
Presenze: 0
Minuti: 0
Gol: 0
Assist: 0