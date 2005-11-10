Juventus, Neto: "Sento un'energia positiva. Totalmente a disposizione di Spalletti"

A margine del test amichevole della Juventus perso 1-0 contro la Cremonese, Norberto Neto, portiere brasiliano classe 1989, fresco di nuovo tesseramento con il club bianconero a nove anni di distanza dalla prima avventura, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com:

Hai bisogno di recuperarti dal punto di vista atletico? Come stai?

"Mi trovo molto bene. Ho fatto una settimana intera di lavoro e sono contento di essere qui. Mi trovo bene".

Ci racconti com'è andata la trattativa per tornare alla Juventus?

"Stavo vivendo un periodo con la mia famiglia. Era la prima volta in vita mia in cui potevo trovare il tempo per me stesso e sono riuscito a recuperare il tempo mentalmente. Quando ho saputo di questa possibilità ho cominciato a rifletterci e il fatto di tornare in un posto che già conosci mi ha aiutato nella scelta. Anche perché c'è bisogno di meno tempo per adattarsi"

Che differenze hai trovato fra la prima esperienza alla Juve e quella di oggi?

"Tante. In società e non solo. La prima volta alla Juventus per me è stata a Vinovo e invece oggi è tutto nuovo. Sapevo dei cambiamenti che la Juve ha affrontato in questi anni perché ho tanti amici che sono rimasti bianconero. Vivere però oggi dal vivo la Continassa è stato impressionante. Devo fare i complimenti alla società. E io mi sento pronto per questa nuova avventura".

L'impatto con Spalletti, invece, com'è stato?

"Non avevo mai lavorato con il mister ma l'impatto è stato molto positivo. Ha conoscenza ed esperienza".

Tu hai vissuto una Juventus che vinceva Scudetti ed era protagonista in Champions. Ora il momento storico della Juventus è decisamente diverso...

"Sono le dinamiche di calcio. Ci sono dei cicli e devi solo continuare a lavorare. I giocatori sono molto forti e credo che ci sia tutto per ritrovare i risultati a cui la Juventus è abituata. Secondo me si possono fare cose importanti".

Con Chiellini hai parlato?

"Ci stavo parlando poco fa ed è bello, come dicevo prima, ritrovare delle persone e degli ambienti che già conosci. Lui è al centro della società e ci potrà dare un grande aiuto".

Qual è stato il primo impatto con lo spogliatoio?

"Mi hanno accolto veramente molto bene. I ragazzi sono pochi, perché tanti sono in nazionali. Ma sento un'energia sana e positiva. Anche da chi è infortunato perché da questi periodi si può trovare energia positiva, anche per la crescita umana".

Quando pensi di essere pronto per giocare?

"Come ho detto sono a disposizione per fare tutto quello di cui c'è bisogno. Questa settimana mi è servita per mettere un po' di carico sul corpo e capirne le reazioni dopo il trasferimento, il fuso orario e tutte le novità di questi giorni. Per quanto riguarda le scelte le fa solo il mister. Io sono qui per aiutare".