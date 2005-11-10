SudTirol ko in amichevole: gli austriaci del Wacker Innsbruck si impongono 3-2
Claudia Marrone
In occasione della seconda settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il Sudtirol ha proseguito il proprio programma di lavoro con un test match che ha visto la compagine guidata da Possanzini affrontare il Wacker Innsbruck, formazione militante nella 2. Liga austriaca: sconfitta di misura per i biancorossi, che hanno perso con un solo gol di scarto.
Di seguito, riportiamo il tabellino del match, ripreso dai canali ufficiali della società di Bolzano:
FC SÜDTIROL - WACKER INNSBRUCK 2-3 (0-0)
FC SÜDTIROL (3-4-2-1) – Primo tempo: Vadjunec; Stivanello, Giorgini, Veroli; Tait (C), Vasic, Tronchin, Schrott; Lopes, Anghelè; Okoro.
FC SÜDTIROL (3-4-2-1) – Secondo tempo: Vadjunec; Pellini, Iuliano, Canzian; Tait (C), Anghelè, Rech (70’ Lorubbio), S. Davi; Mina, Schrott (70’ Diousse); Mixtur.
A disposizione: Plizzari, Laureti, Molina.
Allenatore: Davide Possanzini.
WACKER INNSBRUCK (4-4-1-1): Tauber (74’ Kirchebner); Köchl (60’ Gallé), Kunze (74’ Petutschnig), Kopp (74’ Wibowo), Littig (74’ Böck); Lechl (74’ Yilmaz), Sy (74’ Weinzierl), Francis (67’ Rackl), Gstrein (74’ Owusu); Tekir (C) (74’ Narr); Guermouche (74’ Rodriguez).
A disposizione: -
Allenatore:Sebastian Siller.
SQUADRA ARBITRALE: Giuliano Kumbulla (Verona) | Assistenti: Marco Bortoluzzi (Conegliano), Alessio Guerrieri (Trento).
RETI: 0-1 53’ Tekir (WAC), 0-2 58’ Tekir (WAC), 0-3 62’ Gstrein (WAC), 1-3 66’ Anghelè (FCS | rig.), 2-3 77’ Mixtur (FCS).
NOTE: Cielo sereno, temperatura intorno ai 25 °C; terreno in ottime condizioni.
CALCI D’ANGOLO: 2-4 (1-2).
RECUPERO: 0’ pt, 0’ st.
Dal club è anche precisato che la squadra riprenderà gli allenamenti nella mattinata di lunedì 5 ottobre all’FCS Center: nel mirino, la sfida casalinga di sabato 10 ottobre contro l'Ascoli, che vedrà il suo fischio di inizio alle ore 15.00.