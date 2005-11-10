L'8ª giornata di Serie C si apre con diverse novità: sono quattro gli allenatore pronti all'esordio

Con la sosta dovuta alla Nazionale, non ci sarà nessuna gara di Serie C in campo questa sera, con l'8ª giornata del campionato 2026/2027 che si giocherà per intero tra sabato e domenica. Un weekend dunque ricco di partite, ma anche di novità, perché saranno quattro gli allenatori all'esordio su una panchina; del resto, il cosiddetto valzer aveva già preso il via.

Il Girone C è quello che esonera meno: i quattro esordi son negli altri due raggruppamenti.

Un solo ribaltone in panchina nel Girone C, mentre non mancano negli altri due raggruppamenti, che nel fine settimana ormai alle porte vedranno equamente suddivisi i quattro esordi di tecnici freschi di nomina. Si parte dal Girone A, con la Giana Erminio che domenica alle ore 12.30 farà visita a un temibile Treviso: esordio non semplice per Mario Tacchinardi, subentrato ad Alessio Gambirasio. Manuel Iori invece, in attesa della prossima sfida contro la sua ex squadra (il Cittadella), se la vedrà contro la Dolomiti Bellunesi: il suo Novara è infatti di scena in Veneto. Andando al Girone B, si rivede in panchina Alessandro Bruno, recentemente nominato alla guida del Pineto: gli abruzzesi affronteranno il Guidonia Montecelio, che ha già invece visto nel precedente turno l'esordio del secondo allenatore stagionale. Molto curioso, poi, il caso Sambenedettese: dopo l'avventura non esaltante della passata stagione, i rossoblù hanno richiamata in panchina Filippo D'Alesio, che era ancora sotto contratto: riuscirà l'ex Rimini a infliggere la prima sconfitta stagionale al Grosseto, ancora imbattuto?

Il prossimo turno porterà nuovi cambiamenti?

Difficile dirlo adesso, il Pescara è sotto osservazione ma il club - nelle persone di presidente e Ds - ha ribadito la piena fiducia ad Antonio Buscè; così come la Pianese ha fatto con Andrea Zanchetta.