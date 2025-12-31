Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Di Matteo sull'Italia di Gattuso: "Il talento c'è, serve più fiducia ai giovani in Serie A"

Di Matteo sull'Italia di Gattuso: "Il talento c'è, serve più fiducia ai giovani in Serie A"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 13:52Serie A
Daniele Najjar

L'allenatore Roberto Di Matteo ha rilasciato una intervista a Flashscore e CANAL+ Sport, nel corso della quale ha ripercorso alcuni ricordi legati all'Italia (da giocatore) ed ha espresso il suo giudizio sulla Nazionale Italiana.

In merito agli azzurri di Gattuso, Di Matteo sottolinea come il calcio italiano stia vivendo un ricambio generazionale: "Abbiamo giocatori di talento, ma serve più fiducia e più spazio ai giovani in Serie A", fa notare. L’ambiente intorno alla nazionale secondo lui è "solido" e il futuro sembra "promettente". In merito ai prossimi playoff poi Di Matteo spera: "Incrociamo le dita. Faremo tutti il tifo per loro. Spero che questa volta ce la facciano".

Ritornando sul periodo vissuto alla Lazio con Zeman ha raccontato come il suo primo anno alla Lazio fosse stato con Dino Zoff, anche se poi nella seconda stagione è arrivato Zdenek Zeman: " È stato un cambiamento totale" - ha ammesso - ". Siamo passati da un allenatore molto tradizionale a uno innovativo, pieno di idee nuove. Il suo calcio era entusiasmante e offensivo. Giocavamo uno dei migliori calci visti in Italia in quel periodo, con il 4-3-3, tutti all’attacco, pressing alto. Trovare l’equilibrio tra attacco e difesa a volte era complicato" - ha proseguito - ", ma da giocatore era davvero divertente. Gli allenamenti erano durissimi – era famoso per questo – soprattutto in preparazione. Ma abbiamo chiuso il campionato ai vertici, secondi e terzi in quelle stagioni, e giocato un calcio incredibile. Molte cose che ho imparato da lui mi hanno poi influenzato come allenatore."

Articoli correlati
Di Matteo: "Pisacane non ha vinto per caso. Stupisce che i tifosi del Cagliari siano... Di Matteo: "Pisacane non ha vinto per caso. Stupisce che i tifosi del Cagliari siano dubbiosi"
Come l'Italia ha reso il Chelsea il primo club a vincere ogni competizione europea... Come l'Italia ha reso il Chelsea il primo club a vincere ogni competizione europea
Maresca sta bruciando le tappe. Chelsea sempre più italiano nei trionfi europei Maresca sta bruciando le tappe. Chelsea sempre più italiano nei trionfi europei
Altre notizie Serie A
La rinascita di Nicolò Zaniolo a Udine: "Scelta migliore non la potevo fare" La rinascita di Nicolò Zaniolo a Udine: "Scelta migliore non la potevo fare"
Juventus, Cabal e Conceicao a parte: restano in forte dubbio per il Lecce TMWJuventus, Cabal e Conceicao a parte: restano in forte dubbio per il Lecce
Roma, la Premier mette gli occhi su Ziolkowski ma per il club è incedibile. Mentre... Roma, la Premier mette gli occhi su Ziolkowski ma per il club è incedibile. Mentre Ferguson...
Manna: "Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo scudetto"... Manna: "Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo scudetto"
Di Matteo sull'Italia di Gattuso: "Il talento c'è, serve più fiducia ai giovani in... Di Matteo sull'Italia di Gattuso: "Il talento c'è, serve più fiducia ai giovani in Serie A"
Fiorentina, Dodo sul mercato ma il brasiliano non verrà svenduto: servono 15 milioni... Fiorentina, Dodo sul mercato ma il brasiliano non verrà svenduto: servono 15 milioni
Calvarese: "C'è poca fiducia negli arbitri. Incredibile che Irrati e Valeri siano... Calvarese: "C'è poca fiducia negli arbitri. Incredibile che Irrati e Valeri siano all'estero"
Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino... Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
4 Tuttosport stamani in apertura sulle parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
5 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
TMW News 16:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 16:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.1 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine top news n.2 Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk
Immagine top news n.3 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.4 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.5 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.6 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
Immagine top news n.7 Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: ”Se accusiamo gli arbitri di malafede, chiudiamo questo gioco”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La rinascita di Nicolò Zaniolo a Udine: "Scelta migliore non la potevo fare"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Cabal e Conceicao a parte: restano in forte dubbio per il Lecce
Immagine news Serie A n.3 Roma, la Premier mette gli occhi su Ziolkowski ma per il club è incedibile. Mentre Ferguson...
Immagine news Serie A n.4 Manna: "Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo scudetto"
Immagine news Serie A n.5 Di Matteo sull'Italia di Gattuso: "Il talento c'è, serve più fiducia ai giovani in Serie A"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Dodo sul mercato ma il brasiliano non verrà svenduto: servono 15 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo Spezia apre per il prestito secco di Cistana al Bari: ora palla al difensore
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, è il greco Mitoglou il rinforzo per la difesa. Sarà a disposizione da inizio gennaio
Immagine news Serie B n.3 Avellino in chiusura per Reale della Roma. E c'è un sondaggio per Cistana dello Spezia
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, idea Zeroli per rinforzare la squadra. Lovisa a caccia di giovani di talento
Immagine news Serie B n.5 Rachele Risaliti: "Non si può restare in silenzio di fronte agli auguri di morte verso un bambino"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, sorpasso su Spezia e Mantova per il fantasista Valoti della Cremonese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, occhi su Celia del Cesena per la fascia. Sul giocatore c'è anche il Ravenna
Immagine news Serie C n.2 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, si pensa "all'attaccante importante": Corini chiede Pettinari della Ternana
Immagine news Serie C n.4 Fontana: "Serie C grande vetrina, ma il progetto Seconde Squadre è borderline"
Immagine news Serie C n.5 Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Guai giudiziari per il presidente del Perugia Faroni: il report del Corriere dell'Umbria e La Nacion
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…