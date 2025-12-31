Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Di Matteo e la Champions vinta da allenatore ad interim: "Non mi dà fastidio quell'etichetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 18:11
Daniele Najjar

L'allenatore Roberto Di Matteo si è raccontato in una intervista rilasciata a Flashscore e CANAL+, tornando a parlare del punto più alto toccato alla guida di una squadra. Stiamo parlando della vittoria della Champions League con il Chelsea nel 2012: "Se mi dà fastidio l'etichetta di allenatore più vincente ad interim? Assolutamente no. È diventata una battuta tra amici. Io pensavo solo a dare il massimo per i giocatori, il club e i tifosi", ha detto.

Su quella stagione così particolare, ha spiegato: "È stata una montagna russa. Abbiamo avuto difficoltà in campionato, c’erano problemi e Andre Villas-Boas – un caro amico – è andato via. Mi hanno chiesto di prendere la squadra fino a fine stagione. È stato impegnativo ma anche divertente, e il finale è stato qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare. Sembrava il finale perfetto di un film".

Sulla gara più emozionante vinta in quella cavalcata, spazio ad un confronto con una squadra italiana: "Il ritorno contro il Napoli a Stamford Bridge. Dovevamo ribaltare la sconfitta per 3-1. L’atmosfera era incredibile. Sento ancora il boato quando abbiamo passato il turno. Quella notte sembrava tutto possibile". Infine sui festeggiamenti dopo il trionfo: "Dove abbiamo festeggiato? In hotel, sul rooftop. C’erano i giocatori e le famiglie. Nessuno ha dormito. È stato inaspettato, e per questo ancora più bello".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
