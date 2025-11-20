TMW Due sole retrocessioni in Serie B, una promozione in meno: l'ultima proposta di Gravina

Quest'oggi Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dal palco dello Sport Industry Talk di RCS proponendo anche una sua riforma dell'attuale sistema di promozioni e retrocessioni nelle varie divisioni del calcio professionistico italiano.

Ha detto nello specifico Gravina: "Quello che va affrontato in maniera decisa è il turnover che è eccessivo e dannoso. In Serie A retrocede il 15-20%, in Serie B il 35%, in C il 20%. È insostenibile. In C, negli ultimi quattro anni, tre retrocesse su quattro sono fallite. Il sistema va raffreddato: turnover più basso, distribuzione più equilibrata delle risorse. Serve una visione complessiva, non solo numerica. Non basta ridurre il professionismo: bisogna intervenire su sostenibilità economica, sviluppo, infrastrutture. C’è l’esigenza di raffreddare il sistema. Probabilmente il 10% di turnover in A, il 20% in B e il 20% in C è un’altra soluzione che realisticamente può unire un po’ di buon senso e buona volontà: entro dicembre io farò questo tipo di proposta".

In cosa consisterebbe, numeri alla mano, il nuovo sistema proposto da Gravina? In Serie A il numero di retrocessioni in B diminuirebbe da tre a due, così come allo stesso tempo salirebbe una squadra in meno dalla cadetteria (anche qui, da tre a due). Si dimezzerebbero pure le retrocessioni in Serie C, che da quattro diventerebbero a quel punto due. A quel punto due promozioni in Serie B rispetto alle attuali quattro, aumenterebbero invece le retrocessioni in Serie D, che diventerebbero dieci dalle nove di adesso.