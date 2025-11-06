Fischi all'inno israeliano: la FIFA multa Norvegia e Italia

Le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Israele costano multe dalla FIFA sia alla Norvegia che all’Italia. La FIFA ha pubblicato oggi il report completo delle sanzioni comminate nell’ultima tornata, in entrambi i casi comunque non particolarmente alte.

Alla Federcalcio norvegese, nello specifico, è stata comminata una multa da 10.000 euro (le multe sono espresse in franchi svizzeri) per la gestione di “ordine e sicurezza della partita”, nonché per il tentativo di invasione e i fischi all’inno. Leggermente più elevata la sanzione emessa nei confronti della FIGC (12.500 euro), sostanzialmente per gli stessi motivi.

Il provvedimento più duro è stato nei confronti della Federcalcio serba per la gara con l’Albania: 87.500 euro di multa e il 25% di spettatori in meno nella prossima partita casalinga.