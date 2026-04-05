Fiorentina, completato lo scheletro della nuova Curva Fiesole: apertura attesa a maggio 2027

Mercoledì scorso è stato completato il telaio portante destinato a sostenere la nuova Curva Fiesole dello stadio Franchi. Come racconta il quotidiano La Nazione, gli operai hanno posizionato l’ultima trave, chiudendo di fatto il cosiddetto "catino": lo scheletro su cui prenderà forma il nuovo settore dello stadio ACF Fiorentina. Archiviato il problema della trave disallineata . rientrata in officina a Pordenone prima di essere reinstallata correttamente . il cantiere ha ripreso ritmo senza ulteriori intoppi. Ora si entra nella fase successiva, con l’avvio della posa dei gradoni, primo passo verso la configurazione definitiva degli spalti.

Dopo i gradoni sarà il turno della copertura, un passaggio altrettanto delicato per rispettare il cronoprogramma stabilito. L’obiettivo resta chiaro: completare il primo lotto dei lavori entro il 30 aprile 2027, così da consentire l’apertura della nuova Curva Fiesole già nel mese successivo. Tempistiche serrate, che richiederanno continuità operativa e assenza di nuovi rallentamenti, considerando la complessità dell’intervento e l’importanza simbolica del settore per la tifoseria viola.

Concluso il primo lotto, si aprirà il capitolo del secondo intervento, per il quale restano da reperire circa 60 milioni di euro. Comune di Firenze e Fiorentina stanno lavorando a una soluzione condivisa, con l’ipotesi di un project financing sul tavolo. Il confronto è costante, ma manca ancora un accordo definitivo: restano da sciogliere nodi legati alle risorse per gli arredi e alla durata della concessione. Le parti, comunque, sembrano intenzionate a trovare un’intesa, anche se servirà ancora tempo prima della fumata bianca.