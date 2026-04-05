TMW 39 secondi a Firenze, 60 oggi: da Pio a Lautaro, Inter devastante a inizio gara

L'Inter doveva dare una risposta immediata dopo le tante voci degli ultimi giorni e la risposta è arrivata. Dopo 60 secondi esatti della sfida di San Siro contro la Roma è infatti arrivato il gol di Lautaro Martinez, al rientro dopo l'infortunio e subito protagonista, con una costante, per i nerazzurri, ripensando anche all'ultima partita prima della sosta. In quel caso la rete del vantaggio al Franchi contro la Fiorentina arrivò addirittura prima, dopo appena 39 secondi, firmata da Pio Esposito su assist di Barella.

L'obiettivo è non mollare.

Cambiano i protagonisti, oggi il passaggio decisivo è stato di Thuram, ma non il concetto: l'Inter è stata micidiale nei primi minuti delle ultime due partite di Serie A. Adesso i nerazzurri dovranno continuare a mettere alle corde la Roma se vorranno ritrovare i tre punti dopo i pareggi contro Atalanta e Fiorentina che hanno seguito la sconfitta nel derby, visto soprattutto che a Firenze furono poi i viola a condurre la partita fino al recupero del secondo tempo.

L'avvio è stato perfetto, ora serve tutto il resto. Per non rimettere in piedi del tutto la corsa Scudetto all'Inter serve tornare alla vittoria oggi contro la Roma: sbloccare subito la gara aiuta, ma non basta.