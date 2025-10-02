Friburgo, Adamu: "Tutti volevano vincere, ma sono soddisfatto. Il Bologna ha giocato bene"

Junior Adamu non ha tremato e dal dischetto ha spiazzato Skorupski, permettendo al Friburgo di pareggiare 1-1 in casa del Bologna. Dopo il match, l'attaccante ha parlato così al sito della Bundesliga:

"Penso che abbiamo giocato bene. Ci sono stati molti contrasti e abbiamo spinto forte, abbiamo cercato di segnare. Certo, loro hanno giocato bene, ma i tifosi ci hanno sostenuto e abbiamo pareggiato. Tutti volevano vincere, però sono soddisfatto. Abbiamo avuto anche qualche occasione per portare a casa i 3 punti".

Com'è nato il rigore

Il Bologna stava soffrendo a inizio ripresa e la pressione dei tedeschi ha portato all'ingenuità di Santiago Castro. Sugli sviluppi di un corner, l'argentino è andato a staccare di testa in maniera scomposta, disturbando pure Lucumi e avvicinandosi a Ginter, che ha colpito la sfera, la quale a sua volta è sbattuta sulla mano dell'attaccante. Il VAR ha inevitabilmente richiamato il direttore di gara, che ha assegnato la massima punizione alla squadra di Schuster.