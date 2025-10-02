Fiorentina, la vera buona notizia: si è sbloccato il bomber da 25 milioni, primo gol Piccoli

Roberto Piccoli ce l'ha fatta, la punta classe 2001 si è sbloccata in zona gol con la maglia della Fiorentina. Ecco arrivare il primo centro in viola dell'attaccante della discordia, suo malgrado. Colpa della valutazione economica per il suo cartellino, dei 25 milioni di euro più 5 di bonus versati dalla Fiorentina nelle casse del Cagliari per avere dalla loro il centravanti.

Un gol importante quello segnato da Piccoli, visto che ha contribuito a spianare la strada per riportare la vittoria in casa Fiorentina a distanza di oltre un mese dall'ultima volta, sempre in Conference League nel ritorno del playoff contro gli ucraini del Polissya, il 28 agosto. Da allora solo due pareggi e due sconfitte in campionato, con appena due reti segnate per la banda di Pioli, che questa sera quantomeno ritrova un sorriso, per quanto parziale. E, cosa ben più importante, sa di poter contare su un centravanti in più rispetto alle primissime uscite.

Ha poi arrotondato le marcature sul tabellino il centrocampista Ndour, che tra l'altro aveva pure fornito l'assist a Piccoli. L'attenzione però era già stata dedicata in gran parte alla rete del centravanti, che si è preso 7 come voto nelle pagelle di TMW di Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: "Un bel regalo a mamma e papà, accorsi allo stadio per vedere la prima in Europa e ripagati con il primo gol con la maglia viola. Generoso in fase di non possesso, pimpante in fase di ripartenza, sembra trovarsi molto più a suo agio senza la presenza ingombrante di Moise Kean".