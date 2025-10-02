Conference League, la classifica: la Fiorentina vince ma la vetta è lontana
La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference League, 2-0 contro il Sigma Olomouc con le reti di Piccoli e Ndour. Un successo che non basta ai viola per prendersi la vetta, visto che in classifica conta la differenza reti. Al primo posto c'è lo Zrinjsk, che ha battuto 5-0 il Lincoln, poi l'AEK Larnaca, lo Sparta Praga e il Lech: la Fiorentina si assesta al nono posto.
1. Zrinjski 3 (+5)
2. AEK Larnaca 3 (+4)
3. Sparta Praga 3 (+3)
4. Lech 3 (+3)
5. Lausanne 3 (+3)
6. Celje 3 (+2)
7. Crystal Palace 3 (+2)
8. Vallecano 3 (+2)
9. Fiorentina 3 (+2)
10. Rakow 3 (+2)
11. Shakhtar 3 (+1)
12. Strasburgo 3 (+1)
13. Magonza 3 (+1)
14. Samsunspor 3 (+1)
15. Jagiellonia 3 (+1)
16. Noah 3 (+1)
17. Drita 1 (0)
18. KuPS 1 (0)
19. Hacken 1 (0)
20. Shelbourne 1 (0)
21. Aberdeen 0 (-1)
22. Slovan Bratislava 0 (-1)
23. Rijeka 0 (-1)
24. Omonia 0 (-1)
25. Legia 0 (-1)
26. Hamrun 0 (-1)
27. AEK 0 (-2)
28. Sigma Olomouc 0 (-2)
29. Dyn. Kyiv 0 (-2)
30. Shkendija 0 (-2)
31. Univ. Craiova 0 (-2)
32. SK Rapid 0 (-3)
33. Shamrock Rovers 0 (-3)
34. Breidablik 0 (-3)
35. Alkmaar 0 (-4)
36. Lincoln 0 (-5)
