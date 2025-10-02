Fiorentina, Ferrari: "Firenze vive per la squadra. Trasformiamo delusione in affetto"
Ecco le dichiarazioni del Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, ai microfoni di Sky, prima della gara di Conference: "Non ci aspettavamo questo inizio di stagione, ieri il mister lo ha spiegato bene. Stiamo lavorando per portare a casa i risultati anche perché i giocatori ci sono, il gruppo e la società pure. Per noi la Conference è sicuramente importante, ci ha regalato gioie".
Come sta Commisso?
"Il Presidente è tornato a casa da pochi giorni, ha subito un intervento chirurgico. Ci guarderà con tutta la famiglia a casa sua: dopo il periodo di convalescenza, lo aspettiamo: vogliamo la sua presenza qui".
L'ambiente è deluso.
"Giusto che ci sia delusione. Dobbiamo trasformarla in affetto, i tifosi sono sempre stati vicini. La piazza di Firenze vive per la Fiorentina, dobbiamo essere bravi a dare le giuste gioie".
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli