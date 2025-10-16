Ganz esalta Camarda ed Esposito: "Sono il nostro futuro. Stanno tornando i veri bomber"

Maurizio Ganz, centravanti che in carriera ha vestito le maglie di Inter e Milan, in occasione della presentazione del suo libro El segna sempre lu', ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei due giovani attaccanti italiani del momento, Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, esaltandone le qualità: "Sono il nostro futuro. Stanno crescendo, finalmente stanno di nuovo tornando dei veri bomber, li stiamo aspettando perché ci sarà a breve qualcosa di importante. Finalmente qualcuno che fa gol perché ne abbiamo bisogno di italiani che segnano".

C'è qualcuno tra i giocatori di oggi che le assomiglia?

"Non ci sono con mie caratteristiche, ma Camarda mi piace in particolar modo".

Oggi vediamo tanti attaccanti bravi, ma che non segnano.

"Ai miei tempi gli allenatori mi dicevano che dovevo essere lucido per segnare e far vincere la squadra, quindi indirizzavo la pressione e basta, ora bisogna saper difendere, attaccare, fare gol... I difensori prima per esempio non passavano la metà campo, ora segnano e sono determinanti in avanti per la squadra. Gli attaccanti bravi ce ne sono e segneranno sempre, ma interpretano diversamente la partita".

Ganz in tutta la sua carriera ha giocato per Sampdoria, Monza, Parma, Brescia, Atalanta, Inter, Milan, Venezia, Fiorentina, Ancona, Modena, Lugano e Pro Vercelli.