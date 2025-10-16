Il fratello di Parisi: "Fabiano non si scoraggia. Futuro alla Fiorentina? Sì, sta benissimo lì"

Antonio Parisi, fratello di Fabiano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato dell'FC Serino, società del paese d'origine del calciatore che il classe 2000 ha scelto di rifondare e di cui lui è vicepresidente: "Ricostruire il vecchio club non è stato facile. Per fortuna ci siamo affidati a persone esperte che ci hanno aiutato nei documenti e in tutto il resto, nella scelta di mister e dirigenti. Non è facile mettere su una società, da pulire gli spogliatoi alla parte burocratica. Ora ognuno ha un ruolo preciso e svolge il proprio lavoro".

Che rapporto avevate con il padre?

"Noi andavamo spesso con nostro padre a vedere il Serino in Promozione. Piano, piano abbiamo provato a superare la scomparsa di nostro padre. Sono cose che capitano, uno non ci può fare niente. Tramite lo sport e l'allenamento si prova ad andare avanti. Stiamo mettendo a posto tutto, il campo e un po' le tribune".

Ci parli un po' invece di suo fratello.

"Fabiano anche se a distanza ci segue sempre. Con diversi ragazzi è amico d'infanzia, ha giocato insieme con alcuni dei nostri calciatori e c'è un rapporto d'amicizia. Domenica è venuto a vederci ed è entrato negli spogliatoi, purtroppo non può venire spesso ma ci fa sentire sempre la sua vicinanza. Io e Fabiano ci sentiamo tutti i giorni con videochiamate e messaggi, il suo è un momento che passerà, tutto si evolverà in meglio, sono sicuro. Fabiano è sempre tranquillo e sereno, non si fa scoraggiare dal basso minutaggio. Ama Firenze e sta molto bene lì, ripeto, sono fasi transitorie che passeranno, sia della squadra che personali".

Vede la Fiorentina nel suo futuro?

"Sì, sta benissimo lì".