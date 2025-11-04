TMW Genoa, day off per la squadra. Toto-allenatore, crescono le quotazioni di Criscito e Murgita

Il Genoa riprenderà domani gli allenamenti al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. La formazione rossoblù, dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, osserverà un giorno di riposo mentre il club dovrà sciogliere la questione riguardante la guida tecnica. Dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese, si è proceduto con la separazione da mister Patrick Vieira con la squadra che è stata affidata a Roberto Murgita e Domenico Criscito. La scossa è arrivata con i tre punti che sono arrivati per la prima volta in stagione grazie alla rete, arrivata nei minuti di recupero, realizzato da Leo Ostigard.

La situazione

Nelle prossime ore possibile che vengano sciolti i dubbi in questione. In pole ci sarebbe sempre Daniele De Rossi, a cui è stato proposto un contratto fino a giugno con opzione di un anno in caso di salvezza, con Paolo Vanoli che sarebbe sullo sfondo dopo la mancata chiusura con la Fiorentina, anche lei alla ricerca di un sostituto di Stefano Pioli.

Le quotazioni di Murgita e Criscito

Per il momento la situazione è in divenire anche se la sensazione è che più si vada avanti come tempistica e più salgono anche le quotazioni della conferma dei due tecnici e bandiere rossoblù anche per la sfida casalinga di domenica prossima alle ore 15 proprio contro i viola.