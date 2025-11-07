Genoa, le Emozioni di Criscito e le prime parole di De Rossi: oggi il nuovo mister si presenta

Ci sono emozioni e Emozioni. Quelle con la E maiuscola. E non solo perché riportano al capolavoro di Lucio Battisti ma perché quelle vissute lunedì sera da Mimmo Criscito, che in apertura di post su Instagram cita proprio il cantautore di Poggio Bustone, sono sensazioni uniche. Quasi irripetibili. Il capitano che siede sulla panchina del suo Genoa per la prima volta e, insieme a Roberto Murgita, conquista la prima vittoria in campionato.

Le parole di Criscito

E proprio l'ex difensore sui social ha voluto ringraziare la società e chi lo ha aiutato a guidare ad interim il Grifone: "Chiamale se vuoi emozioni..grazie alla Società Genoa che mi ha permesso di realizzare un sogno, grazie a Roberto e tutto lo staff per l’aiuto ricevuto in questi giorni, grazie ai giocatori che con grande professionalità mi hanno accolto bene, grazie a tutti i tifosi per il sostegno. Non dimenticherò mai questi giorni, questa partita..sono stati 5 giorni intensi e pieni di emozioni. Faccio un grosso in bocca al lupo a Daniele per il proseguo del campionato e sempre".

Oggi la conferenza di De Rossi

Dalle parole di Criscito a quelle di Daniele De Rossi. E' prevista infatti per oggi pomeriggio la prima conferenza del neo allenatore del Genoa, insieme al ds Diego Lopez. Una sorte di ripartenza con due nuove figure che si approcciano al mondo Genoa. Con l'obiettivo di tirarlo fuori dalle secche della bassa classifica.