Genoa, se ci fosse una terza via? L'ipotesi Murgito-Criscito fino alla sosta

Dopo l'addio di Igor Tudor, sostituito alla Juventus da Luciano Spalletti, il secondo cambio in panchina nel campionato di Serie A arriverà fra la Firenze e Genova: è solo questione di tempo prima che sia Fiorentina e Genoa comunichino le nuove guide in panchina.

A proposito del Genoa vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb.com come ci sia ora una doppia via, con le valutazioni in corso fra i nomi di Daniele De Rossi e Paolo Vanoli.

E se ci fosse una terza via? La Gazzetta dello Sport fa notare come ci potrebbe essere uno scenario che al momento resta privo di conferma, ma comunque realistico. Quello legato ad una permanenza, sempre ad interim e con breve vita, della coppia Murgita-Criscito in panchina. Non che il club stia pensando di promuovere i due in pianta stabile, ma quantomeno farli restare fino alla sosta potrebbe permettere al club di decidere poi con più calma ed a bocce ferme del prossimo futuro del Grifone.

Come noto, nella scelta del nuovo tecnico conterà l'aspetto economico. Il Genoa propone infatti un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. I contatti comunque sono in corso in queste ore, sull'asse Genova-Bucarest (dove è rientrato il presidente Sucu).