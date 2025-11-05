Il Genoa non cambia: oggi allenamento diretto da Murgita e Criscito, la Fiorentina nel mirino

La notte porta consiglio. E il Genoa ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo per decidere la guida tecnica. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, con la conseguente contestazione della Gradinata Nord, il club rossoblù ha optato per il cambio di guida tecnica risolvendo il contratto con Patrick Vieira e affidando la panchina a Roberto Murgita e Domenico Criscito ad interim. La scossa ha portato al successo arrivato in extremis sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia con i rossoblù che hanno abbandonato l'ultimo posto in classifica.

I nomi per la panchina

Nel frattempo il club valutava altri profili con Daniele De Rossi in primis. L'ex centrocampista e capitano della Roma era in pole con il club che gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza. Sullo sfondo anche il nome di Paolo Vanoli, fino a pochi giorni fa accostato alla Fiorentina e adesso non più.

Oggi alla ripresa Murgita e Criscito

Dopo il day off di ieri, il Grifone tornerà a Pegli per iniziare la preparazione in vista della delicatissima sfida casalinga contro la Fiorentina di domenica prossima. E in campo ci saranno proprio Murgita e Criscito a dirigere le operazioni. La sensazione è che in panchina a Marassi ci saranno nuovamente loro per una chance meritata dopo la gara in terra emiliana. In una partita importantissima da non sbagliare.