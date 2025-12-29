TMW Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini

Un Olimpico estatico ha salutato l'"avversario" Daniele De Rossi al termine del successo colto dalla Roma contro il Genoa: l'attuale tecnico del Grifone ha fatto un giro di campo al triplice fischio e lo ha concluso sotto la Curva Sud, inneggiato dai tifosi giallorossi e applaudito dai calciatori di Gasperini, rimasti in campo per omaggiarlo. Un tributo che l'allenatore del Genoa di certo non dimenticherà. A breve le prime immagini del giro di campo dell'ex "Capitan Futuro":