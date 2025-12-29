TMW
Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
Un Olimpico estatico ha salutato l'"avversario" Daniele De Rossi al termine del successo colto dalla Roma contro il Genoa: l'attuale tecnico del Grifone ha fatto un giro di campo al triplice fischio e lo ha concluso sotto la Curva Sud, inneggiato dai tifosi giallorossi e applaudito dai calciatori di Gasperini, rimasti in campo per omaggiarlo. Un tributo che l'allenatore del Genoa di certo non dimenticherà. A breve le prime immagini del giro di campo dell'ex "Capitan Futuro":
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
