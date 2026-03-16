Il Brasile fa le ultime prove: Ancelotti convoca due "italiani" e lascia ancora fuori Neymar
La Coppa del Mondo 2026 è alle porte: meno di tre mesi ci separano dall’inizio della competizione, con il Brasile pronto a scrivere un'altra pagina di storia. Carlo Ancelotti sfrutterà la pausa internazionale di marzo per testare la sua rosa in due amichevoli di lusso: giovedì 26 marzo contro la Francia e mercoledì 1° aprile contro la Croazia. Per queste sfide, il tecnico italiano potrà contare su una selezione di alto livello, con alcune assenze importanti. Rodrygo Goes, Bruno Guimarães, Éder Militão, Vanderson ed Estêvão.
Tra le novità più attese c’era il ritorno di Endrick, che sta vivendo un momento positivo con 6 gol e 4 assist in 12 partite con il Lione. Accanto a lui, per la prima volta, Ancelotti ha convocato Igor Thiago, secondo miglior marcatore della Premier League. Resta invece ancora fuori Neymar, una scelta che farà inevitabilmente discutere.
Lista completa del Brasile
Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe)
Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG)
Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid)